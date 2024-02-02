1200 تصريح لتوزيع وجبات الإفطار والخيام الرمضانية في دبي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، قطاع العمل الخيري، خدمة استباقية جديدة خاصة بتوزيع الوجبات الغذائية ووجبات إفطار صائم، إضافة إلى تصاريح الخيام الرمضانية، مشيرة إلى أن عدد التصاريح للأشخاص الذين تقدموا بطالباتهم، من خلال هذه الخدمة مسبقاً عبر القنوات الرسمية للدائرة، وصل إلى 1200 تصريح.

وقال رئيس قسم ترخيص المؤسسات والفعاليات الخيرية بقطاع العمل الخيري، عصام الحاج: «إن الهدف من الخدمة الاستباقية هو إسعاد المتبرعين، وتقليل الخطوات والمستندات اللازمة منهم للتقديم على هذه الخدمة

»، مشيراً إلى أن التقديم على الخدمة في السابق، كان يستلزم إجراءات عدة عبر برنامج «إمارات الخير»، لكن حالياً انتقل التقديم على الخدمة عن طريق برنامج «CRM». ودعا الحاج، المتبرعين الجدد، الذين لم يسجلوا في الخدمة من خلال القنوات الرسمية، أو المتبرعين الذين لم تصلهم رسائل نصية، إلى المبادرة في تقديم طلب توزيع وجبات غذائية من خلال القنوات الرسمية للدائرة في حالة رغبتهم بالاستفادة من تلك الخدمة الاستباقية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال نظام «CRM» الموجود على موقع الدائرة.

وأضاف أن «الدائرة سترسل بريداً إلكترونياً تُرفق به التصريح الجديد لهذا العام بشعار (مصرح) لجميع المتبرعين الذي قدموا على خدمة توزيع وجبات الإفطار أو إقامة الخيام الرمضانية في العام السابق، وذلك مباشرة من غير تقديم طلب للعام الحالي، حيث ستصل رسائل نصية على هواتفهم لتأكيد الأمر».