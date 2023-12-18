مليون درهم إنفاق «خيرية الفجيرة» على مشاريع إنسانية في 2023 77.6

قالت جمعية الفجيرة الخيرية، إنها أنفقت 77 مليوناً و650 ألف درهم على مشرعاتها وبرامجها الإنسانية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري، موضحة أن المشروعات استهدفت أسراً فقيرة وطلبة مدارس وجامعات غير قادرين على سداد كلفة الدراسة ومستلزماتها، إضافة لأصحاب الهمم والأيتام والأرامل، وعلاج المرضى منهم والشرائح المحتاجة كافة.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، أن المجلس اعتمد نظام تبسيط وتقليص الإجراءات في كل برامج ومشروعات الجمعية وخفض ما لا يقل عن 50% من المدة الزمنية للخدمات المقدمة للفئات المستحقة للمساعدة، مشيراً إلى أن ما قدمته الجمعية من إنجازات تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم ثقة أصحاب الخير والعاملين بالجمعية، الذين يتجاوبون مع المشاريع الإنسانية ويشاركون في العمل الخيري لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الفقراء والمحتاجين والأيتام.

ولفت إلى أن ما تم إنجازه من خطة الجمعية خلال العام الجاري عبر برامجها ومشاريعها قد حقق الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني، ما يعزز من مستوى رضا المستحقين للمساعدة. وأضاف «من أهم هذه المشاريع هو مشروع حفظ النعمة الذي قد حقق منذ تأسيسه توزيع سبعة ملايين و397 ألف وجبة طعام على الفقراء والأسر المحتاجة، فيما بلغت عدد الوجبات التي تم توزيعها ضمن المشروع خلال العام الجاري حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 101 ألف و43 وجبة طعام». وأوضح الرقباني أن مشروع حفظ النعمة، بدأ بفكرة مستنيرة ودعم من صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إذ باشرت الجمعية في تنفيذه منذ عام 2004، والذي يُعد أحد المشاريع الرائدة في الجمعية، وحقق انتشاراً واسعاً في كل مناطق الفجيرة، ويرسخ المشروع عادات إيجابية في المجتمع تمثلت في نشر ثقافة الترشيد، وحفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الأسر وتشجيعهم للمحافظة على الفائض من الطعام، وتقديمه إلى المحتاجين عبر حفظه في ثلاجات حفظ النعمة. وأضاف الرقباني أنه تم تنفيذ توسعة جديدة في خدمات مشروع حفظ النعمة عبر زيادة مواقعها بـ15 موقعاً إضافياً تضم ثلاجات وبرادات مياه ليصبح إجمالي المشروع في 75 موقعاً، 150 ثلاجة لحفظ الطعام. وذكر أن الجمعية تنفذ برامج مخصصة لدعم العملية التعليمية عبر إحصاء عدد الطلبة في الأسر ذوي الدخل المحدود وأسر الأيتام وأصحاب الهمم من أجل توفير جميع متطلباتهم التعليمية من سداد الرسوم الدراسية لطلبة المدارس والجامعات، كما تكفلت الجمعية بدفع مستلزماتهم المدرسية والأجهزة التعليمية الخاصة بهم وتوفير الحقائب التي تحوي جميع الأدوات الدراسية الأساسية من ملفات وجلاد وأدوات هندسية وحقيبة طعام ودفاتر، وتقوم الجمعية بتنظيم دروس التقوية لهم، والتي تمكن الطلبة المستحقين من تطوير مستوياتهم الدراسية.