على مكتب المسؤول

حماية المستهلك

لاحظ سكان في منطقة «مراسي درايف» والخليج التجاري ارتفاع أسعار سلع في بقالات ومحال سوبرماركت بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، ودعوا المسؤولين في الجهات المعنية بحماية المستهلك إلى تكثيف حملات الرقابة لوضع ضوابط تحافظ على مصلحة التاجر والمستهلك في الوقت نفسه. (أبووائل)

بلدية الشارقة

شكا سائقو مركبات في الشارقة ظاهرة الوقوف العشوائي لدرّاجات هوائية في أماكن عامة وعلى الأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار، ما يشوّه المظهر الحضاري العام للمدينة، خصوصاً على الطرق الفرعية والرئيسة، ودعا الشاكون بلدية الشارقة إلى توفير مواقف نظامية للدرّاجات. (أبوراشد)

«طرق دبي»

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً توسعة لشارع الميدان باتجاه شارع الشيخ زايد في دبي، ليواكب الحركة المرورية والكثافة السكانية للمناطق السكنية المحيطة بالميدان ومنطقة ند الشبا، إلا أن الشارع يشهد ازدحاماً شديداً خلال الفترة الصباحية، حيث يسلك السائقون مخرجي شارع الخيل وشارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي، ما يسبب ازدحاماً على المخرجين، لذا يرجى من المسؤولين في هيئة الطرق والموصلات في دبي النظر في هذا الأمر، وإيجاد حلول تسهم في انسيابية الحركة المرورية على هذا الشارع الحيوي. (أبوعلي)