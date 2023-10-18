تطبيق رقمي لنشر الأنشطة الثقافية الإسلامية

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تطبيق الواقع المعزز (E Learning AR إسلامية دبي) بتقنية «ميتافيرس»، ويهدف إلى تطوير آلية نشر الأنشطة الثقافية الإسلامية، وسد الفجوة القائمة بين تنفيذ الأنشطة الدينية والممارسات التقنية الحديثة وتحقيق منظومة ثقافية إسلامية عالمية عبر التقنيات الناشئة.

وقالت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، في قطاع الشؤون الإسلامية بالدائرة، الدكتورة حمدة أحمد المهيري، إن «التطبيق عبارة عن لعبة تعمل على ربط معالم من الواقع الحقيقي بالعنصر الافتراضي المناسب لها، كما تعطي المستخدم التفاعل مع الشخصيات والأجسام ثلاثية الأبعاد ومع المعلومات المعروضة والمسموعة للمستخدم والتي تؤدي بدورها إلى ترسيخ المعلومات والمعرفة بطريقة ممتعة، كما توفر التنافس مع مستخدمين آخرين لإجابة أسئلة مقرونة بالمعلومات المستفادة منها».

وأضافت، إن اللمسة الشخصية للتطبيق، تجعل المستخدمين يشعرون بأن الإجابات مصممة خصيصاً لهم في سياق حوار تفاعلي. وأوضحت أن التطبيق يتكون من قسمين هما متحف القيم وتحدي المعرفة، ويتضمن متحف القيم سبع غرف، وكل غرفة تعزز قيمة إسلامية عن طريق عرض قصة دينية بتقنية الـAR، تليها أسئلة تعزز فهم اللاعب للقيمة، أما تحدي المعرفة فهو عبارة عن أسئلة منوعة تعزز فهم اللاعب للثقافة الإسلامية ويمكن أن يتنافس اللاعبون فيما بينهم.