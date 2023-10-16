على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

شكا مرتادون لسوق الجبيل في الشارقة، ترك بعض الأشخاص عربات التسوق بين المركبات أو وسط المواقف العامة أو في الطرق، وعدم إعادتها إلى الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من نقل مشترياتهم، ما يتسبب في إعاقة حركة المركبات أثناء الدخول والخروج من السوق. ودعا الشاكون الجهات المعنية في الشارقة للنظر في الأمر وتكثيف حملات التوعية للمتسوقين لتعزيز الوعي بالأسلوب الأمثل للتسوّق والحرص على وضع عربات التسوق في الأماكن المخصصة لها. (أبوعبدالله)

شرطة دبي

لاحظ سائقون على شوارع عامة ورئيسة في دبي، انشغال بعض السائقين بالحديث في هواتفهم المحمولة، ما يفقدهم التركيز على الطريق، خصوصاً أن بعضهم ينعطف أثناء حديثه في الهاتف بشكل مفاجئ دون تأمين مساره على الشارع، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث مرورية خطرة. ودعا السائقون شرطة دبي، إلى وضع كاميرات مراقبة وتكثيف حملات التوعية بخطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، من أجل التزام الجميع بالقيادة الآمنة. (أم دانة).

بلدية عجمان

لاحظ سكان في منطقة الكورنيش بإمارة عجمان، قيام أشخاص بوضع طعام عند مداخل العمارات والأبراج السكنية من أجل القطط المنتشرة في المنطقة، ما يتسبب في نشر الحشرات والملوثات التي قد تنقل أمراضاً للسكان. ودعا الشاكون المسؤولين في بلدية عجمان إلى ترحيل القطط للأماكن الخاصة بها، وتوعية السكان بخطورة وضع الأكل بشكل عشوائي، للمحافظة على السلامة العامة. (أبوجودي)