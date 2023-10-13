على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

لاحظ مستخدمو شارع خورفكان باتجاه إمارة الشارقة، عبور حيوانات سائبة للشارع بشكل عشوائي، خصوصاً عند مداخل ومخارج المنطقة، ما يشكّل خطراً على السائقين ويهدّد بوقوع حوادث مرورية. ودعا الشاكون الجهات المعنية في بلدية وشرطة الشارقة، إلى تكثيف الرقابة المرورية، وحملات التوعية حول خطورة الحيوانات السائبة على السلامة المرورية في الشوارع. (أبومانع)

شرطة دبي

لاحظ مرضى ومراجعون لأحد المستشفيات الخاصة في منطقة «البرشاء 1» في دبي، ازدحام المركبات قرب منطقة المدارس خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ما يتسبب في تأخرهم على مواعيدهم الطبية ومراجعاتهم. ودعا المرضى المسؤولين في شرطة دبي والجهات المعنية، إلى إيجاد حل للمشكلة حرصاً على مواعيدهم الطبية. (أبوناصر)

«دائرة الأشغال» في رأس الخيمة

شكا سائقون، وجود تصدّعات وحفر على شارع الجزعة الذي يعد من الشوارع الحيوية في إمارة رأس الخيمة، ويشهد كثافة مرورية كبيرة خصوصاً في ساعات الذروة، مؤكدين أن هذه المشكلة تسبب إرباكاً لمستخدمي الشارع، ومحاولة تفادي الحفر قد يؤدي إلى حوادث تدهور في حال عدم الانتباه. وناشد الشاكون، المسؤولين في دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، بصيانة التصدعات لرفع كفاءة الشارع، من أجل المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وتحقيق الانسيابية المرورية. (أبوعيسى)