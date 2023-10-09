على مكتب المسؤول

بلدية عجمان

شكا سكان بمنطقة الراشدية في عجمان وجود أعمال صيانة على جانبي الشارع، ما يتسبب في إرباك حركة المرور، خصوصاً في الفترتين الصباحية والمسائية اللتين يشهد فيهما الشارع ازدحامات شديدة. ودعا الشاكون المسؤولين في بلدية عجمان إلى الإسراع في إنجاز أعمال الصيانة، وإيجاد حلول بديلة لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لتسهيل حركة المرور على الشارع. (أبوخالد)

بلدية الشارقة

يعاني مرتادون لإمارة الشارقة ترك بعض الأشخاص مخلفات وبقايا طعام وعبوات مياه بشكل عشوائي على المسطحات الخضراء في «ميدان الاستقلال»، على الرغم من توزيع حاويات نفايات في مختلف أرجاء المنطقة، ما يشوه المنظر الجمالي للإمارة. وطالب المرتادون الجهات المعنية في بلدية ومجموعة «بيئة» في الشارقة بتكثيف حملات التفتيش والتوعية للحد من هذه السلوكيات الضارة بالصحة العامة والبيئة. (أبوأحمد)

إدارات المرور في الدولة

لاحظ سائقون على شارع الإمارات «العابر»، الممتد من الشارقة إلى دبي، ازدحاماً مرورياً ناجماً عن كثافة الشاحنات، خلال الفترات الصباحية والمسائية، ما يتسبب في ازدحامات خانقة، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث خطرة. وطالب السائقون الجهات المعنية بتخصيص أوقات محددة لسير الشاحنات، لتقليل الازدحامات، والمحافظة على سلامة مستخدمي الشارع. (أبوفادي)