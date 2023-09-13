على مكتب المسؤول

بلدية الفجيرة

نعاني نحن مرتادو الطريق الممتد من شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة، وتحديداً عند محكمة الفجيرة الاتحادية، وجود حمير سائبة تشكل خطراً على مرتادي الطريق، حيث إنها تسير في مجموعات أحياناً أو تكون بشكل فردي، أحياناً أخرى، ما يشكل دخولها إلى الطريق خطراً كبيراً على مستخدميه، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الفجيرة النظر في هذا الأمر. (أبونايف)

بلدية العين

نطالب نحن سكان في مدينة العين، المسؤولين في البلدية، بإجراء حملات على الشعبيات والمناطق السكنية لإزالة أشجار الغويف، إذ إن تلك الأشجار تشكل خطورة على البيئة والبنية التحتية والصحة العامة، حيث تعتبر من النباتات الدخيلة على البيئة الإماراتية، والمشكلة أنها توجد على بعض الطرق وسكيك المساكن الشعبية. (أبوسيف)

بلدية الشارقة

يعاني سكان بمنطقة القليعة في الشارقة وضع حاويات جمع القمامة في مواقف السيارات، في الوقت الذي يعاني فيه السائقين عدم وجود مواقف شاغرة، خصوصاً في الفترة المسائية، وبالتالي يضطر سائقون إلى إيقاف المركبات في مواقف تبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن السكن، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الشارقة بتخصيص أماكن لتلك الحاويات بدلاً من مواقف السيارات، وذلك لإتاحة مواقف لسيارات السكان. (أبومريم)