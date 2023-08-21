على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

يعبر أشخاص عشوائياً، شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة الشارقة، وتحديداً الجزء القريب من أكاديمية الشارقة للعلوم والتكنولوجيا، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين في حال وقوع حوادث مرورية على الشارع الذي يعد أحد الطرق السريعة.

وللأسف يحدث ذلك بصورة مستمرة، خصوصاً من أشخاص يحملون جنسية دول آسيوية، نتيجة عدم التقيد بالنظام المروري، وعدم التحلي بالمسؤولية الأخلاقية تجاه النفس ومستخدمي الطريق الآخرين.

نناشد المسؤولين في بلدية الشارقة، النظر في هذه المشكلة المتكررة، والعمل من أجل الحد من التصرفات غير المسؤولة. (أبومنصور)

«عناية»

طالب أشخاص من حاملي بطاقة التأمين الصحي «عناية» يقطنون في مدينتي أبوظبي والعين، مسؤولي شركة التأمين بضم مستشفيات لا تغطيها البطاقة، ومن بينها مستشفيات برجيل والجوهرة وكليفلاند إلى الشبكة التي يغطيها التأمين الصحي، مشيرين إلى أنها مستشفيات متخصصة في الولادة والأطفال، إلى جانب مجالات طبية أخرى، ويرتادها عدد كبير من سكان المدينتين من مختلف الأعمار والفئات عند الحاجة. (مجموعة من حملة البطاقة)

بلدية العين

نحن من ملاك العزب الموجودة في المنطقة الواقعة بين مركز «البوادي مول» ومنطقة «الصاروج»، نأمل من المسؤولين تسوية الطريق الترابي من مجمع الشركات خلف «البوادي مول» باتجاه العزب القريبة من منطقة الصاروج في العين، لوجود مطبات ترابية كثيرة فيه تسبب إزعاجاً للسائقين وأعطالاً فنية للمركبات. (ملاك عزب)