متبرع يتكفل بشراء أدوية «عبدالهادي» لستة أشهر

تكفل متبرع بمساعدة المريض (عبدالهادي) على شراء أدويته لمدة ستة أشهر، بمبلغ 19 ألفاً و932 درهماً.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت الأسبوع الماضي، مناشدة من (عبدالهادي) لفاعلي الخير، طلب فيها مساعدته على تأمين تكاليف علاجه، نظراً للظروف المالية والصحية الصعبة التي يمر بها.

وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، مثمناً وقفته معه في ظل الظروف التي يمر بها. ويعاني (عبدالهادي - 53 عاماً) من جزر القمر مرض السكري الحاد.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فهو يحتاج إلى أدوية مدة ستة أشهر، بمبلغ 19 ألفاً و932 درهماً، لضمان السيطرة على مضاعفات المرض، ومنعها من إحداث مزيد من الأذى للمريض.

ويروي (عبدالهادي) أنه يعاني الإصابة بمرض السكري الحاد منذ أربع سنوات تقريباً، مضيفاً أن مرضه استفحل خلال الأيام الماضية، إذ تعرض لإصابة في رجله اليمنى، وتهددها بالبتر.

وتسمى هذه الإصابة طبياً بـ«القدم السكرية». ولتفادي البتر، قرر الطبيب البدء في علاج (عبدالهادي) بالأنسولين ستة أشهر، لمعرفة ما إذا كان العلاج مجدياً أم لا، قبل اتخاذ قرار نهائي إزاء البتر، ففي حال الاستفادة من العلاج لن يكون هناك داع لبتر القدم، كما يقول.

وأضاف المريض أن كلفة العلاج تفوق إمكاناته المالية التي تقترب من الصفر، فهو غير متزوج، ولا يعمل، وليس لديه مصدر دخل، ويعيش مع أحد الأقارب.

وقال: «لا أعرف كيفية تدبير قيمة الأدوية التي أحتاجها، نظراً لوضعي الصحي المتردي»، لافتاً إلى أنه قدم طلبات مساعدة في جمعيات ومؤسسات خيرية، لكنه لم يحصل على رد منها.

وتابع: «حالتي الصحية كانت تسوء يوماً بعد يوم. وكنت أخشى، في حال لم تستجب حالتي للأدوية، أن تبتر رجلي، لأن ذلك سيحد من حركتي وممارسة حياتي بشكل طبيعي، علماً بأن مرض السكري أثر بشكل سلبي في قدرتي على النظر، وتسبب في تساقط أسناني».