«بيت الخير» تنفق 7.4 ملايين على التعليم وتستعد للعام الجديد

أعلنت «بيت الخير» أنها استكملت استعداداتها لتنفيذ برنامجها السنوي «تعليم»، لدعم الطلبة من أبناء الأسر المواطنة والأقل دخلاً من الملتحقين بالمدارس والجامعات، حيث بلغ ما أنفقته على الطلبة المحتاجين خلال العام الدراسي الماضي سبعة ملايين و476 ألفاً و564 درهماً، وتستعد لموسم العودة إلى المدارس والجامعات.

وتوزع المبلغ على الأسر المعسرة والمتعثرة في استكمال تعليم أبنائها بين خمسة ملايين و117 ألفاً و115 درهماً أنفقت لتسديد الرسوم المدرسية عن أبناء الأسر المعسرة في مختلف المراحل، ومبلغ مليون و793 ألفاً و861 درهماً لتسديد الرسوم الجامعية عن الطلبة المحتاجين للدعم حتى يستكملوا تحصيلهم الدراسي، إضافة إلى 565 ألفاً و588 درهماً أنفقت لتوفير مستلزمات دراسية وأجهزة إلكترونية وقرطاسية لدعم الطلبة من أبناء الأسر المواطنة والمتعففة الأقل دخلاً.

وتنطلق «بيت الخير» في مشاريعها الهادفة لدعم الطلبة من أبناء الأسر المسجلة والمحتاجة من التزام الجمعية بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وحرصها على الإسهام في دفع عجلة التنمية البشرية، وتشجيع بناء الكوادر البشرية، وتقديم فرصة للطلبة الذين تأثرت فرصهم في التحصيل العلمي، ليتمكنوا من امتلاك زمام مستقبلهم، وكفاية أسرهم، والمشاركة في بناء مجتمعهم ووطنهم.

وبلغ مجموع ما أنفقته «بيت الخير» على التعليم خلال السنوات الخمس الأخيرة 35 مليوناً و109 آلاف و625 درهماً، ذهبت لأكثر الناس حاجة ممن عانوا العجز في دفع رسوم مدارس وجامعات أبنائهم، أو توفير مستلزمات دراستهم على نحوٍ هدد مستقبلهم، فبادرت الجمعية لدعمهم وتقديم العون الممكن لهم.