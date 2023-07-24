على مكتب المسؤول

بلدية دبي

لاحظ مرتادون لقناة دبي المائية خصوصاً الرياضيين، انتشار القطط بشكل كبير على طول القناة، ويكثر وجودها في الفترة المسائية، والمشكلة أنها موجودة بأعداد كبيرة خصوصاً في الآونة الأخيرة، كما أنها أصبحت تسبب إزعاجاً للذين يجلسون على الكراسي الموجودة على طول القناة للاسترخاء والاستجمام أو حتى الأكل، لذا نناشد المسؤولين في بلدية دبي النظر في هذا الأمر.

(أبومحمد)

بلدية عجمان

يعاني مواطنون ومقيمون في عجمان انتشار ظاهرة الباعة المتجولين على الطرق الرئيسة والفرعية، خصوصاً في المناطق التجارية، وأيضاً عند وقوف المركبات في الإشارات المرورية، إذ يبيعون عبوات مياه الشرب والفول السوداني دون اتباع الشروط الصحية، لذا أناشد المسؤولين في بلدية عجمان النظر في هذا الأمر ووضع حل لهذه الممارسات غير القانونية.

(أبوخليل)

شرطة أبوظبي

يعاني مرتادون للطريق الواقع بين مزارع ورسان وتحديداً تقاطع شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبوظبي، باتجاه دوار منطقة سويحان، قيادة سائقين بسرعات عالية وجنونية تشكل خطراً على حياتهم وعلى حياة الآخرين، خصوصاً كبار السن الذين يرتبكون أثناء مرورهم بسرعات عالية، والأمر يتكرر بشكل كبير خاصة في الفترة المسائية وفي نهاية الأسبوع، على الرغم من أن الطريق يحتوي على أجهزة رادار لضبط السرعة على الطريق، ولكنهم يسيرون بين كل جهاز وآخر بسرعات جنونية، لذا نناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي تخصيص دوريات تضبط مثل هؤلاء السائقين الطائشين.

(أبوأحمد)