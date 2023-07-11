25 ألف درهم تحرم أبناء «أم سعد» مواصلة تعليمهم

تعرضت أسرة لبنانية تعيش في الدولة، لظروف مالية صعبة بعد أن فقدت الأم عملها، وأصبح الأب المعيل الوحيد للأسرة، ما أدى إلى تراكم المتأخرات الدراسية الخاصة بأولادهما الثلاثة، والتي تبلغ 25 ألفاً و210 دراهم، وتناشد الأسرة أهل الخير مساعدتها في تدبير الرسوم الدراسية لأبنائها.

وقفت أسرة (سعد ونور ولفيف)، عاجزة تماماً عن سداد المتأخرات الدراسية، بعد إنهاء خدمات الأم في مارس الماضي من قبل الشركة التي تعمل فيها، بعدما تعرضت الشركة لظروف مالية صعبة، أدت إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين الذين كان بينهم «أم سعد»، فكانت بداية العقبات التي لم تتوقعها الأسرة، إذ لم تستطع الأسرة تدبير تكاليف الرسوم الدراسية لأبنائها لإكمال تعليمهم للفصل الأخير من العام الجاري.

وقالت «أم سعد» لـ«الإمارات اليوم»، إن «ظروف الأسرة كانت تسير على أكمل وجه، حيث إنها تعمل بجانب زوجها وتساعده في مصاريف الأبناء ومصاريف الحياة بشكل عام»، مشيرة إلى أنها تعمل في الدولة منذ عام 2000 في قطاعات حكومية وخاصة.

وأضافت أنها عملت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إحدى الشركات الخاصة براتب 4500 درهم شهرياً، مؤكدة أنها لم تواجه أي مشكلات أثناء فترة عملها، لكن تغير الحال في مارس الماضي بعد أن أرسلت الشركة التي تعمل فيها خطاباً بإنهاء خدماتها.

وتابعت «أم سعد»: «واجهت أسرتي الكثير من الظروف المالية الصعبة غير المتوقعة، بعد أن كان مصدر دخل الأسرة من الزوج والزوجة، لكن الآن تغيّر الوضع وأصبح مصدر الدخل الوحيد هو الأب، الذي يعمل في قطاع حكومي براتب 6500 درهم».

وذكرت أن راتب زوجها بالكاد يغطي احتياجات الأسرة من مسكن ومأكل، قائلة: «أقف حائرةً بعد أن تعرضت لتلك الظروف القاسية، وكيف يمكن أن أدفع الرسوم الدراسية المتراكمة على أبنائي الثلاثة وجعلهم يواصلون تعليمهم ومشوارهم الدراسي».

وأفادت «أم سعد» بأن إدارة المدرسة أرسلت العديد من الرسائل تنذر الأسرة بأنها ستوقف دراسة أبنائها (سعد-14 عاماً في الصف التاسع)، و(نور-10 أعوام في الصف السادس)، و(لفيف-سبعة أعوام في الصف الأول)، إذ لم يتم دفع المتأخرات الدراسية والتي تبلغ 25 ألفاً و210 دراهم، لافتة إلى استمرار الأولاد الثلاثة بالدراسة حتى نهاية هذا العام، معربة عن مخاوفها من عدم قدرتهم على استكمال تعليمهم في العام الدراسي الجديد إذا لم يدفعوا المتأخرات.

وأكدت أن وضع أسرتها المادي تدهور بشكل كبير، وتراكمت عليها الديون والالتزامات المالية، وأصبحت عاجزة عن سداد ولو جزء بسيط من المتأخرات الدراسية، معربة عن أملها في مساعدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة.