على مكتب المسؤول

«أشغال رأس الخيمة»

طالب سكان في منطقة وادي كوب في إمارة رأس الخيمة، بتوفير طرق مرصوفة ومضاءة بدلاً من الطرق الترابية، حيث إن تلك الطرق لا توفر تنقلاً آمناً لأهالي المنطقة وزوارها، نتيجة انتشار الحفر فيها، ما يجعل القيادة عليها تشكل خطورة وإرباكاً للسائقين، كما أنها تتسبب في تلف إطارات السيارات.

لذا نناشد المسؤولين بدائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، النظر في هذا الأمر والعمل على صيانة الطريق تحقيقاً للسلامة المرورية.

(أبوأحمد)

محطات وقود

يعاني سائقون يستخدمون طريق خورفكان الجديد في إمارة الشارقة، عدم توافر محطات وقود كافية من بداية الطريق عند خورفكان إلى الشارقة، مشيرين إلى عدم توافر الخدمات الكافية لمستخدمي الطريق، أثناء خروجهم من مدينة خورفكان، على الرغم من جاهزية الطريق وميزاته باختصار المسافة بشكل كبير.

لذا نطالب الجهات المعنية بزيادة عدد محطات الوقود.

(أم مريم)

بلديات الدولة

لاحظ مرتادو الطرق بمختلف إمارات الدولة، توقف سيارات لبيع الخضراوات والفواكه على أطراف بعض الطرق، وعدم التزامهم بقواعد السلامة الغذائية في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، لذا نطالب الجهات المعنية بضرورة النظر في هذا الموضوع.

(أم محمد)