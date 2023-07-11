حمام

اشتكى سكان في مبانٍ متعددة الطوابق ظاهرة انتشار الحمام بشكل كبير في شرفات الشقق ومواقف المركبات، الأمر الذي يخلف بيئة متسخة وغير صحية. وقال قارئ إنه فوجئ بسقوط مخلفات حمام فوق كتفه أثناء سيره تحت أحد المباني، داعياً إلى التصدي لهذه الظاهرة بإجراءات محكمة.

تذاكر

دعا قراء شركات الطيران الوطنية إلى وضع سقوف سعرية لأسعار تذاكر الطيران للمسافرين الذين يسافرون على متنها بشكل مستمر، وذلك كبادرة إيجابية منها تجاههم، لاسيما مع الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر خلال موسم الصيف الحالي، الذي يحرم كثيرين زيارة ذويهم أو القيام برحلات ترفيهية.

استغلال

طالب متسوقون بإلزام محال الأسماك بسوق الميناء في أبوظبي، بوضع قائمة أسعار واضحة على الأنواع المعروضة، إذ غالباً ما يؤدي التفاوض بين المستهلك والبائع إلى الحصول على أسعار مخفضة، فيما تبقى الأسعار مرتفعة للمستهلك الذي لا يتقن مفاوضة البائع.

إزعاج

طالب قارئ بإلزام شركات التسويق عبر الهاتف عدم الاتصال بالرقم نفسه أكثر من مرة في اليوم، في حال عدم الرد، مشيراً إلى تلقيه ثمانية اتصالات في أقل من ساعة واحدة من الشركة نفسها، على الرغم من رفضه الاتصال أكثر من مرة.

رياضة

اشتكى قراء ارتفاع أسعار المعسكرات الصيفية الخاصة بالأطفال، إذ بلغ متوسط سعر الاشتراك 1600 درهم للطفل في الشهر الواحد، داعين إلى توفير بدائل بأسعار مقبولة، لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة.