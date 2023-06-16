على مكتب المسؤول

رد من بلدية العين

رداً على الشكوى التي نُشرت في السادس من الشهر الجاري بشأن ترك بعض مرتادي حديقة الجاهلي في العين مخلفاتهم على المسطحات الخضراء والكراسي.. وعدم التزامهم بنظافة المكان بعد الانتهاء من قضاء وقتهم، أكدت بلدية مدينة العين توجيه المشرفين خلال الفترة المسائية لتكثيف التوعية والرقابة في الحديقة، للتأكد من المحافظة على نظافة المكان، إضافة إلى توعية الزوّار بضرورة رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها وتجنب رميها على المسطحات الخضراء.

المراكز التجارية في عجمان

لاحظنا، أخيراً، تدخين بعض مرتادي المراكز التجارية في عجمان عند مداخل دورات المياه، دون مراعاة لمشاعر الآخرين، ودون الالتفات إلى ما يسببه انبعاث روائح التدخين من إزعاج لهم.

هذه تصرفات غير حضارية، ويجب على الجميع احترام القوانين التي تحظر التدخين في المراكز التجارية.

نطالب مسؤولي المراكز التجارية بتشديد الرقابة على مداخل دورات المياه، وتغريم المخالفين.

(أبوسلطان)

«مردف سيتي سنتر»

تنتشر عربات التسوّق في منطقة مردف بدبي عشوائياً، إذ نراها على الطرقات والأرصفة والمساحات الخضراء.. بسبب أخذ بعض السكان عربات التسوّق من مركز التسوّق (مردف سيتي سنتر) - بعد الانتهاء من التبضع - وتركها في أي مكان قريب من سياراتهم أو مساكنهم.

نناشد إدارة المركز استحداث وسيلة تمنع إخراج العربات من حيز مواقف السيارات التابعة لمركز التسوّق.

(أبومحمد)