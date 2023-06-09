على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يجري بعض الشباب استعراضات عشوائية بالمركبات، على شارع البداير- المدام في الشارقة، ويمارسون سلوكيات خطرة، مثل التفحيط على الجسر الواقع بين البداير وشعبية الرفادة.

وتكثر هذه الاستعراضات في الفترة المسائية، وخلال الإجازة الأسبوعية، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين.

نأمل أن تكثف شرطة الشارقة رقابتها على الطريق.

(أبومحمد)

شرطة أبوظبي

نطالب المسؤولين في شرطة أبوظبي بالنظر في أمر قيادة بعض السائقين مركباتهم بطريقة متهورة على طريق أبوظبي-العين، وبسرعات جنونية.

ويلاحظ كثير من مستخدمي الطريق أن بعض السائقين يسيرون بين أجهزة الرادار بسرعات كبيرة، وعند الاقتراب منها يتعمدون تخفيف سرعة المركبة حتى يتلافوا المخالفات المرورية، متناسين أن هذا التصرف يمثل خطرا عليهم قبل غيرهم من السائقين.

(أبوحميد)

بلدية الفجيرة

يعاني كثير من مرتادي شاطئ الكورنيش والمناطق القريبة منه، في إمارة الفجيرة، وجود كلاب سائبة لدرجة مزعجة، خصوصاً أنها تسير في مجموعات.

لذا نناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر، والقضاء على هذه الظاهرة.

(أبوخميس)