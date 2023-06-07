على مكتب المسؤول

شرطة أم القيوين

لوحظ في الفترة الأخيرة قيادة أشخاص من جنسيات دول آسيوية دراجات نارية غير مرخصة على طرق رئيسة وفرعية وسط الأحياء السكنية والتجارية في أم القيوين، فضلاً عن أن البعض منهم يستخدم تلك الدراجات في نقل البضائع، أو التنقل من منطقة إلى أخرى، غير مدركين مخاطر القيادة من دون ترخيص.

كما أن بعض السائقين لا يلتزمون باشتراطات السلامة المرورية عند القيادة، لاسيما مع عدم وجود مرايا للدراجات، أو تجاوزهم الإشارات الضوئية، ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أم القيوين لضبط تلك الدراجات، والنظر في الأمر.

(أبوصالح)

بلديات الدولة

لاتزال ظاهرة رمي القمامة على الأرصفة، وفي مواقف السيارات، من قبل بعض المتسوقين، موجودة في الكثير من الأماكن، على الرغم من وجود حاويات قمامة منتشرة في مواقع مختلفة، لكن هذا السلوك غير حضاري، ويبدد جهود الجهات المعنية في المحافظة على النظافة العامة، لذا نطالب المسؤولين في بلديات الدولة بتغريم مرتكبي هذا السلوك للحد من تلك الظاهرة.

(أبوعامر)

شرطة رأس الخيمة

نطالب نحن السائقين في رأس الخيمة المسؤولين في الشرطة بالنظر في أمر قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة على طرق الإمارة بشكل متهور، أو استخدامهم الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربطهم حزام الأمان، فضلاً عن التجاوزات التي يقوم بها البعض على الطرقات، وهذا الأمر يشكل خطراً على السائقين ومرتادي الطريق.

(أبوأحمد)