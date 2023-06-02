على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

لوحظ مؤخراً انتشار كلاب ضالة بالقرب من مجمع المدارس الخاصة في منطقة «شغرافة 1» بالشارقة، لاسيما خلال الفترة الصباحية، الأمر الذي أثار الخوف عند بعض أولياء أمور طلبة في تلك المدارس، إذ إن العديد من الأشخاص من جنسيات معينة يقدّمون الطعام للكلاب، ما يسهم في تجمعها في المنطقة، لذا نناشد المسؤولين في بلدية الشارقة النظر في هذا الأمر.

(أبوإبراهيم)

بلدية أبوظبي

نطالب المسؤولين في مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بوضع آلية معينة لتحرير مخالفات وغرامات، بحق الشباب الذين يقودون الدراجات الكهربائية (السكوتر) على الطرقات العامة، لما يسببونه من إرباك لدى سائقي المركبات، فضلاً عن تركها بين المساكن في منظر غير حضاري.

كما أن هناك فئة من الشباب الذين يقودون تلك الدراجات يزعجون المارة على الأرصفة، خصوصاً من يمارسون رياضة المشي في منطقة الكورنيش و«المارينا» والبطين.

(أبوعبدالله)

شرطة عجمان

لاحظ سكان في مدينة عجمان خلال الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة التسول في بعض الطرق التجارية الرئيسة، خصوصاً في مركز المدينة وعلى الكورنيش، إذ إن أولئك المتسولين من جنسيات مختلفة يستعطفون المارة، ويزعمون معاناتهم أمراضاً خطرة ومزمنة ويطلبون المساعدة للعلاج، فضلاً عن زعمهم عدم القدرة على سداد المتأخرات الإيجارية وغيرها من الأمور الأخرى، رغم وجود مؤسسات خيرية وقنوات رسمية تعنى بمثل تلك الأمور، لذا نطالب المسؤولين في شرطة عجمان بالنظر في تلك الظاهرة غير الحضارية.

(أبوعمر)