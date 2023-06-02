«إسلامية دبي» تحصل على «جائزة النظام الإداري المبتكر»

حصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إدارة تقنية المعلومات بقطاع الدعم المؤسسي، على جائزة النظام الإداري المبتكر والمشروع المتميز لعام 2023 في «مشرع الحوسبة السحابية» من شركة مورو، الذراع التقنية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة، ناصر خميس مبارك، إن الدائرة تقدمت بمشروع الحوسبة السحابية، وحصلت على الجائزة.

وأضاف أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيا في مجال البنية التحتية التقنية، وبسببه تم حصول الدائرة على ختم 100% لا ورقية المقدم من دبي الرقمية، وقد سهل المشروع أيضاً مشاركة أنظمة الدائرة مع جهات خارجية ودوائر حكومية أخرى، وإتاحة الأنظمة الداخلية بالدائرة للعمل عن بعد.

وأفاد رئيس قسم الشبكات وأنظمة التشغيل بإدارة تقنية المعلومات بالدائرة، محمد أحمد الزرعوني، بأن من إيجابيات المشروع، أيضاً، أنه ساعد في إدارة الخوادم في الدائرة، وتقليل تدخل العنصر البشري في أنظمة الدائرة. كما قلل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية التقنية من صيانة، ورخص، وطاقة، وغيرها.