«إسلامية دبي» تنظم احتفالية ثقافية بمشاركة 58 جالية

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أول من أمس، احتفالية ثقافية نظمها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بقطاع الشؤون الإسلامية، بمشاركة 58 من الجاليات المقيمة في دبي من المسلمين وغير المسلمين، بالتزامن مع اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 مايو من كل عام.

وألقى كبير مفتين بالدائرة، الدكتور محمد عيادة الكبيسي، محاضرة دينية تحدث فيها عن تعاليم الإسلام، وأبرز محاسن الإسلام دين الإنسانية والسماحة لغير المسلمين وأسباب وفوائد التنوع الثقافي، وأهم أسس التبادل الحضاري بين الشعوب، وكيف تم بناء جسور التواصل الثقافي عبر التاريخ الإسلامي، كما شارك عدد من الجاليات في نقاش علمي ثقافي مفيد بهدف توطيد أطر العلاقات بين الجنسيات

كافة، وتبادل وجهات النظر حول كثير من المفاهيم والمعتقدات في كل البلدان.

وتحدثت كيرستين ويستهولتير (من هولندا) حول موضوع كيفية بناء جسور لسد الفجوات بين الثقافات المختلفة في الإمارات، وذكرت الدكتورة حنان من مصر (مقيمة في أميركا) ما يمكن أن تفعله المجتمعات المختلفة لسد أي فجوات ثقافية قائمة، وشرحت الدكتورة ماندي زيمرمان من ألمانيا، كيفية الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي، واختتمت الاحتفالية حول اقتراحات وتوصيات لتعزيز التنوع الثقافي في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت رئيسة قسم التواصل الحضاري في إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، روية الكتبي، إن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز رسالة مهمة يجب أن تصل للأجيال المقبلة بأن الإمارات تحتضن كل الثقافات والأديان، والجميع في الإمارات ينبض من قلب واحد ليضخ محبة وسلاماً من الإمارات إلى العالم أجمع.

وأشاد عدد من الجاليات المقيمة بجهود الدولة في إثراء وتعزيز التبادل الثقافي والفكري، لاسيما في إمارة دبي التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، يعيشون على أرضها بشكل متناغم وانسجام تام لا فرق بين عرق أو جنس أو لون.