على مكتب المسؤول

رد شرطة أم القيوين

أكدت إدارة المرور والدوريات في أم القيوين، حرصها الدائم على تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من أهداف مرورية، وحرصها على سلامة مرتادي الطريق، وذلك لجعل الطرق أكثر أماناً لمستخدميها، ونشر الوعي المروري في كل شرائح المجتمع.

وأوضحت أنها تكثف وجود الدوريات المرورية على جميع الطرق الخارجية، وكذلك استخدام أفضل الأجهزة الحديثة، حرصاً على تحقيق السلامة المرورية، لافتة إلى أنها تتلقى بترحاب كل ملاحظات مرتادي الطريق.

جاء ذلك رداً على الشكوى التي نشرت أمس بشأن معاناة مرتادي الطريق الممتد من منطقة فلج المعلا باتجاه شارع الإمارات، قيادة سائقين بسرعات عالية وتهور، ما يسبب إرباكاً للسائقين، خصوصاً كبار السن، وهذه السلوكات قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

بلدية الشارقة

يعاني مرتادو طريق (نزوى - الشارقة) زحف الكثبان الرملية في الفترة الأخيرة إلى الطريق، خصوصاً مع دخول فصل الصيف، وهبوب رياح (الروايح)، إذ إن تجمع الرمال على الطريق يؤدي إلى ارتباك السائقين، ويشكّل خطراً على حياتهم، خصوصاً حين تجمعها وسط الطريق، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الشارقة النظر في أمر زراعة أشجار على طرفي الطريق، تحدّ من زحف الكثبان الرملية وتجمعها وسط الطريق.

(أم كايد)

«طرق دبي»

تبذل هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهوداً كبيرة في البنية التحتية، خصوصاً الطرق ذات الجودة العالمية وغيرها، لذا يقترح مرتادو الطريق الممتد إلى منطقة العوير في دبي المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات النظر في أمر استبدال الإنارة في الطرق الداخلية للمنطقة بأخرى من نوع «LED» التي تعتبر أكثر نشراً للإنارة، إذ إن الإنارة الحالية خافتة عن مثيلها في الطرق الرئيسة.

(أبوحامد)