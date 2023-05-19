على مكتب المسؤول

شرطة عجمان

رصد مترددون على المناطق الصناعية ومركز المدينة في عجمان، قيام بعض الأفراد بقيادة دراجات كهربائية من دون لوحات مرورية، ودراجات هوائية عكس اتجاه السير، وعدم التزام ارتداء ملابس الحماية والسلامة، ويشكل هذا التصرف خطورة على حياة السائقين الآخرين، خصوصاً ظهورهم على نحو مفاجئ أمام سائقي المركبات، ما يؤدي إلى ارتباكهم، ويشتت انتباههم، وقد يتسبب ذلك السلوك في وقوع حوادث مرورية. لذا أناشد شرطة عجمان تشديد العقوبة على قائدي هذه الدراجات، في حال عدم التزام قواعد السير، لتجنب هذا النوع من التصرفات الطائشة.

(أبوعمر)

شرطة دبي

يعاني مرتادو طريق (دبي - الفقع) قيادة سائقين دراجاتهم النارية بسرعات عالية وجنونية، وتجاوز المركبات، والتنقل بين المسارات برعونة وتهور، غير مبالين بأجهزة الرادار، في ظل أن بعض هذه الأجهزة يلتقط من الجهة الأمامية، وهم يضعون لوحات الأرقام المرورية في الجهة الخلفية، لذا أناشد المسؤولين في شرطة دبي النظر في هذا الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة الآخرين.

(أبوعادل)

المطوّرون العقاريون

تحوي دبي العديد من الأماكن السياحية الرائدة، خصوصاً تلك التي تكون في الهواء الطلق، مثل لامير، وسيتي ووك، وجي بي آر، وغيرها من الأماكن الأخرى، التي يرتادها العديد من الزوار، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلا أن تلك المشاريع يؤثر فيها الطقس وحرارة الجو، خصوصاً في فصل الصيف، لذا أقترح أن يتم تكييف هذه المشاريع، خصوصاً مسارات المشاة، من أجل إسعادهم.

(أبومحمد)