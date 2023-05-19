«اجتماعية الوطني» تعتمد مشروع قانون تنظيم دور العبادة

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، تقرير اللجنة لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

شارك في الاجتماع من الأعضاء كل من، مقررة اللجنة الدكتورة هند حميد العليلي، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة تقرير مشروع القانون الذي يتكوّن من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.