5 ملايين درهم مساهمات خيرية لوقف «خبز السبيل»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن قيمة المساهمات الخيرية في محفظة مبادرة «خبز السبيل» بلغت خمسة ملايين درهم، خصصتها المؤسسة لبناء وقف عقاري خيري مستدام يعود ريعه على «خبز السبيل».

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة تجاوز 25 ألف مستفيد منذ إطلاقها في سبتمبر 2022 بهدف توفير الخبز المجاني الطازج للمحتاجين من فئة الأيدي العاملة والأسر المتعففة، فيما بلغ عدد وحدات الخبز المنتج نحو 100 ألف و690 من خلال الأجهزة المتوزعة في فروع «أسواق» بعدة مناطق.

وشارك في المبادرة جهات حكومية عدة أبرزها هيئة الطرق والمواصلات، دبي الذكية، الإمارات للاتصالات، ودو للاتصالات، وبترول الإمارات الوطنية إينوك، بالإضافة إلى بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأيادي البيضاء من داخل الدولة وخارجها.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، علي المطوع، إن مبادرة «خبز السبيل» شكّلت نقلة نوعية في مفهوم العمل الوقفي المعاصر، وغيرت الصورة التقليدية للعمل الخيري إلى شكل جديد من النشاط الخيري المتناغم مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ووصل صدى هذه الأجهزة الذكية التي تحضر الخبز الطازج لتقدمه مجاناً للعمال والمحتاجين إلى مختلف بقاع العالم. وأكد المطوع حرص المؤسسة على مواكبة التطور التقني الحاصل في مختلف القطاعات الحيوية، وتوظيفه في خدمة العمل الوقفي والاستثمار الخيري على الأصعدة

كافة، بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توسيع دائرة العمل الإنساني واستدامة أثره.

من جانبها، أكدت مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، حرص المركز على إطلاق المبادرة النوعية المبتكرة التي من شأنها تعزيز مقومات الأمن الغذائي بالاعتماد على التمويل الجماعي المستدام من كل فئات المجتمع، ومن بينها مبادرة «خبز السبيل» التي حققت أهدافها في ترسيخ التكافل الاجتماعي ومساندة الفئات المحتاجة.