على مكتب المسؤول

الدفاع المدني في الدولة

أقترحُ اتخاذ إجراءات مبكرة لتفادي مخاطر الحرائق، التي تنشب عادة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، خلال فصل الصيف، مثل تكثيف التوعية لأفراد المجتمع وطلبة المدارس بشأن الحد من استهلاك الكهرباء، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل دون توقف، وفصل الأجهزة المنتجة للحرارة، وعدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها. كما أقترح زيادة التوعية بأهمية توفير أنظمة السلامة المنزلية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها في مواعيد منضبطة.

(أبوعبدالله)

شرطة العين

يشهد طريق «العين - ناهل»، وتحديداً من بعد دوار بدع بنت سعود باتجاه ناهل والعزب الموجودة على هذا الطريق، قيادة سائقين مركباتهم بتهور شديد وسرعات جنونية، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين.

كما يحدث أحياناً نوع من التسابق فيما بينهم في ساعات متأخرة من الليل، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع.

أناشد المسؤولين في مرور شرطة العين النظر في هذا الأمر، سواء بتركيب جهاز رادار على الطريق، أو بتخصيص دوريات في الفترة المسائية.

(أبوعلي)

طحالب الشاطئ

تلاحظ كثير من مرتادات نادي دبي للسيدات وجود طحالب في بعض أجزاء الشاطئ المخصص للسيدات، في ظل ركود أمواج البحر في هذا الجانب، وارتفاع درجة الحرارة التي تتسبب في تكونه.

أتمنى إزالة هذه الطحالب يومياً، لأن الشاطئ يشهد إقبالاً كبيراً من المقيمات والسائحات على مستوى الدولة، ويعتبر متنفساً لكثير منهن.

(أم سالم)