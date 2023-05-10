على مكتب المسؤول

المصرف المركزي

شكا عملاء بنوك محلية ظاهرة الاتصالات المتكررة من قبل موظفي بنوك في أوقات مختلفة طوال اليوم، بهدف الترويج للقروض والتسهيلات المالية والمرابحة للسيارات وغيرها من الخدمات البنكية الأخرى، وهذه الاتصالات تسبب إزعاجاً مستمراً على الرغم من التأكيد عليهم بعدم معاودة الاتصال، ورفض هذه العروض المقدمة منهم، خصوصاً أن الاتصالات تتكرر من أفرع عدة في إمارات مختلفة، لذا أطالب المسؤولين في المصرف المركزي بوضع ضوابط للبنوك بشأن تقديم العروض الترويجية.

«التربية والتعليم»

شكا أولياء أمور (أمهات) طلبة في مدارس حكومية وخاصة الأعباء الدراسية التي تفرضها بعض المدارس على الطلبة في الصفوف الأولى، واستنفادها وقت الأطفال والأسر بالكامل، فبمجرد انتهاء الطالب من حصصه في الساعة الثانية بعد الظهر، تبدأ الأمهات بالتدريس الذي يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وهذا الأمر يشكل عبئاً كبيراً على الأمهات، لذا أطالب المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بالنظر في هذا الأمر. (أبوعلي)

شرطة دبي

طالب مرتادون لطريق (لهباب - جبل علي) المسؤولين في شرطة دبي بزيادة عدد أجهزة الرادار، وتكثيف دوريات الشرطة على طول الطريق بسبب السرعات العالية والجنونية والقيادة بتهور من بعض السائقين على هذا الطريق، لافتين إلى أنه تم رصد فئة من الشباب تتسابق على هذا الطريق، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، بالإضافة لفئة من الدراجين الذين يقودون دراجات نارية بتهور، وهذا الأمر يشكل خطراً على حياتهم وحياة رواد الطريق الآخرين بسبب هذه التصرفات التي بها طيش وتهور، مؤكدين أن هذا الأمر يتكرر بين فترة وأخرى. (أبوفاضل)