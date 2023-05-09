على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

رصد سكان في الشارقة سلوكيات غير حضارية من جنسيات مختلفة تلقي مخلفات وقمامة على امتداد شارع الجامعة في الشارقة، على الرغم من انتشار حاويات القمامة على الطريق، وهذه السلوكيات غير المسؤولة تعطي انطباعات غير جيدة لرواد الطريق، وتضاعف الجهد على عمال النظافة.

وأكدوا أنه يجب أن يكون الفرد شريكاً في الحفاظ على المظهر الحضاري للمكان وليس العكس نتيجة لسلوكيات خاطئة؛ لذا أناشد بلدية مدينة الشارقة تخصيص مفتشين في الفترة المسائية خصوصاً الأماكن التي تشهد تجمعات من أجل مخالفة من يتعمد رمي القمامة على الطريق.

(أبوعثمان)

وزارة الاقتصاد

طالب سكان في الدولة المسؤولين في إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بفرض رقابة مكثفة على المراكز التجارية سواء الكبيرة أو المتوسطة؛ لمنع التلاعب بأسعار السلع والمنتجات، ومنع اختلاف أسعار السلع على الأرفف وأسعارها في العروض والتخفيضات، فهذا الأمر يضلل المتسوقين؛ لذا أتمنى أن تكون هناك رقابة دورية خصوصاً على السلع الاستهلاكية.

(أبوعلي)

بلديتا رأس الخيمة وأم القيوين

طالب رواد للشاطئ الممتد من رأس الخيمة إلى أم القيوين المسؤولين في بلديتي رأس الخيمة وأم القيوين بالنظر في أمر ترك بعض الأشخاص مخلفات القمامة والأكياس البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية على المقاعد، الأمر الذي يشوه منظر الشاطئ الذي يرتاده كثير من العائلات، فمشهد المخلفات المتناثرة يعطي انطباعاً غير حضاري للمكان؛ لذا أتمنى زيادة اللوحات الإرشادية على الشاطئ للحد من هذه السلوكيات.

(أبومحمد)