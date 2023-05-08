على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

انتشرت، أخيراً، عودة ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة بمختلف أنواعها، والتباهي بها في وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من وجود قوانين تمنع تربية الحيوانات المفترسة، وهي هواية خطرة تهدد السكان، خصوصاً حال هرب هذه الحيوانات، ما يشكل خطراً عند دخولها منازل فيها كبار سن أو أطفال، لذا أناشد المسؤولين في بلديات الدولة، تنفيذ حملات لضبط الحيوانات المفترسة.

(أبوعامر)

بلدية وشرطة دبي

يعاني مرتادو شارع القدرة، الممتد من دبي إلى منطقة المرموم، ظهور جمال سائبة بين فترة وأخرى، ترعى على أكتاف الطريق، ما يشكل خطراً على مرتاديه، ويحدث ارتباكاً للسائقين، خصوصاً بعد جسر شارع الإمارات، وهذه الجمال تأتي من العزب القريبة من الطريق، وعلى الرغم من أن الطريق فيه سياج معدني، إلا أن بعضها يخترق السياج، لذا أناشد المسؤولين في البلدية وشرطة دبي النظر في هذا الأمر.

(أبوعمر)

بلدية أبوظبي

يعاني مرتادو كورنيش أبوظبي عدم القدرة على ممارسة رياضة المشي في المسارات المخصصة للمشي، في ظل سير (السكوترات) على هذه المسارات، وبأعداد كبيرة، وهناك حالات اصطدام السكوتر بالمشاة، حتى إن بعضهم يخشى ممارسة رياضة المشي على الكورنيش بسببها، ومعظم من يقودون هذه الدراجات من الشباب والأطفال، ويسيرون بطيش وتهور بين المارة، لذا أناشد دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تخصيص مسارات خاصة للدراجات.

(أبوأحمد)