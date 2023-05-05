«الإمارات للسرطان» تسعد الأطفال المرضى بالهدايا

نظّمت جمعية الإمارات للسرطان فرع أبوظبي زيارة لقسم الأطفال مرضى السرطان في مستشفى برجيل فرع مدينة محمد بن زايد، لإضفاء أجواء البهجة والسرور، وتوزيع الهدايا على الأطفال المصابين، وذلك بمشاركة مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في أبوظبي، فريال آل علي، وكل من أعضاء الجمعية الدكتورة لطيفة القحطاني، وعلي الأنصاري، وسمية الكعبي، وعبدالرحمن الهاشمي، وعدد من المتطوعين.

وأكدت آل علي أن جمعية الإمارات للسرطان تسعى لإدخال السرور والفرحة إلى نفوس الأطفال المرضى من خلال الزيارات المتكررة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وإقامة الأنشطة المتنوعة التي تسهم في زرع التفاؤل والأمل في نفوس الأطفال المرضى. ووجهت الشكر إلى إدارة مستشفى برجيل والطاقم الطبي المميز في قسم الأطفال مرضى السرطان.

وأفادت القحطاني بأن الهدف من الزيارة تقديم الهدايا والألعاب للأطفال، وهي مبادرة لتوفير الدعم النفسي والمعنوي، وبث روح الأمل بالشفاء لديهم.

من جهته، قال الأنصاري إن الجمعية تحرص على إطلاق مبادرات اجتماعية، تعبّر عن روح القيم الإنسانية في المجتمع الإماراتي، وتحديداً مرضى السرطان من الأطفال، من أجل بث السعادة والبسمة في نفوسهم، ومنحهم القوة والشجاعة.