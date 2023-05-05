على مكتب المسؤول

إدارات المرور

طالب سائقون بمناطق مختلفة في الدولة إدارات المرور بتفعيل مخالفات (السرعة الدنيا) بحق السائقين الذين يقودون مركباتهم ببطء على المسرب الأيسر المخصص للتجاوز، خصوصاً في الطرق الرئيسة التي تزيد السرعة عليها على 100 كيلومتر في الساعة.

وأكدوا أن بعض السائقين يصرون على السير على المسرب الأيسر، والسير ببطء، ما يعطل حركة السير، ويحدث ارتباكاً في حركة المرور، متمنين عمل دورات توعية لأي شخص مخالف لـ«السرعة الدنيا»، حرصاً على السلامة العامة.

(أبوسالم)

بلدية الشارقة

يعاني سكان في منطقة الرفاع في الشارقة قيام أشخاص من دول آسيوية بوضع ملصقات ومنشورات دعائية على أبواب منازلهم بشكل يومي، مطالبين الجهات المعنية في بلدية الشارقة بالعمل على إيقاف هذه السلوكيات، التي تنتشر بشكل كبير، وتؤدي إلى تراكم الإعلانات الورقية على أبواب الفلل، لذا أناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر.

(أبوأحمد)

بلدية دبي

شكا سكان في منطقة مرغم التابعة لإمارة دبي انتشار ظاهرة التسول في الفترة الأخيرة بشكل كبير، لافتين إلى وجود أشخاص، يحملون جنسيات دول عربية وآسيوية، يتظاهرون بالحاجة، ويطلبون المساعدات، ويزداد وجودهم بالقرب من المساجد والمحال التجارية، ويستعطفون المارة للحصول على المنفعة المالية بقصص وهمية.

(أبومطر)