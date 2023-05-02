«إسلامية دبي» تكرّم العمال تقديراً لجهودهم

احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، بجميع العمال على مستوى الدائرة في واحة المستقبل بمبنى الدائرة الرئيس، تزامناً مع اليوم العالمي للعمال.

حضر الاحتفال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد أحمد الشيباني. وأكد الشيباني أن الاحتفال يأتي تقديراً لدور العمال في المجتمع، وتكريماً لجهودهم، واحتراماً لحقوقهم التي أقرها الدين الإسلامي الحنيف، وجهدهم الفاعل في العمل والبناء والإنجاز، وإسهاماتهم وعطائهم المتواصل لخدمة المجتمع.

وتابع أن العمال أحد مكونات العمل الأساسي، وعنوان العمل على مستوى الدائرة والعمل الحكومي، وأنهم يعملون في جو من الألفة والمحبة والمساواة على أرض هذه الدولة.