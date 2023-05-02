«ساند» تعزز وعي المواطنين والمقيمين بالمهارات الضرورية

نظم برنامج ساند، التابع لمؤسسة الإمارات، أخيراً، مجموعة من الجلسات التدريبية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار مبادرة «الحماية والسلامة المدنية».

واستهدفت المبادرة تزويد مواطني ومقيمي دولة الإمارات بالمهارات الضرورية، والتدريب اللازم للحفاظ على السلامة العامة والاستجابة في الأزمات والكوارث، وذلك انسجاماً مع أهداف برنامج ساند في بناء فرق متخصصة من المتطوعين، من ذوي الجاهزية العالية، وتمكينهم من المحافظة على السلامة المدنية لمناطقهم السكنية.

وتلقى المتطوعون ما مجموعه 2303 ساعات تدريبية على مدار أسبوعين متواصلين، في ستة مواقع مختلفة حول الإمارات، بينما وصلت نسبة الرضا عن الجلسات التدريبية بين المتطوعين إلى ما يزيد على 94%.

وقال مدير برنامج ساند للاستجابة في حالات الطوارئ، خالد الطنيجي، إن «ساند» عمل منذ أكثر من 12 عاماً على تصميم وإطلاق المبادرات والبرامج التي اجتذبت آلاف المتطوعين من جميع أنحاء الدولة، وعززت الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.

وتابع أن مبادرة «الحماية والسلامة المدنية» جاءت لتؤكد من جديد الجهود الدؤوبة للبرنامج في إعداد متطوعين قادرين على مساعدة السلطات المحلية والوطنية في حالات الأزمات والكوارث.

وأضاف: «عادت هذه المبادرة بعد الإطلاق الناجح لنسختها التجريبية في العام الماضي. وتعاوننا هذا العام مع عدد من المجالس والمؤسسات المحلية لعقد أربع دورات تدريبية في الإمارات الشمالية، ودورتين أُخريين في إمارتي أبوظبي ودبي. وشهدت الجلسات التدريبية مشاركة متميزة من 384 متطوعاً، ينتمون إلى 31 جنسية مختلفة، وتقدر نسبة مواطني الدولة بـ50% منهم، الأمر الذي يسهم في بناء فرق ذات جاهزية عالية في مجال الحماية والسلامة المدنية على امتداد الدولة».