على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

يشكو بعض ممارسي رياضة المشي والمترددين على شارع الكورنيش وبحيرة خالد والمجاز في الشارقة، سلوكاً خطأ لمستخدمي الدراجات الهوائية الذين يستخدمون الطرق المخصصة لرياضة المشي في السير بدراجاتهم، على الرغم من وجود ممرات خاصة للدراجات الهوائية، ما يشكّل خطراً عليهم خلال مزاولة نشاطهم الرياضي، كما يزعج المتنزهين ويعرّضهم لخطر الدهس من قِبَل الدراجات، لذا أطالب المسؤولين في بلدية الشارقة بمنع استخدام الدراجات في ممشى الرياضة والأماكن المخصصة للعائلات، وتنظيم حملات رقابية عليها، ومخالفة غير الملتزمين.

(أبوخالد)

«طرق دبي»

طالب سائقون بمنطقة نايف في دبي، المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بزيادة اللوحات الإرشادية في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وإلزام المشاة استخدام الجسور، والالتزام بالإشارات الضوئية لتنظيم حركة السير في تلك المنطقة، لتجنب الحوادث البسيطة وحوادث الدهس، وحث المشاة على التزام قواعد العبور الآمن، وتمنوا إيجاد حلول سريعة، حرصاً على السلامة العامة.

(أبوفاطمة)

شرطة دبي

طالب زوار للقرية العالمية في إمارة دبي، بتكثيف دوريات الشرطة في مواقف السيارات، لتحرير مخالفات للسائقين الذين لا يلتزمون الوقوف الصحيح، ويتعمدون إيقاف مركباتهم بصورة غير منتظمة (أخذ مساحة موقفين)، ما يحرم السائقين الآخرين إيجاد مواقف شاغرة، لذا أتمنى أن يتم النظر في هذا الأمر، حرصاً على إسعاد زوار القرية العالمية.

(أبوسيف)