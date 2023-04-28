على مكتب المسؤول

شرطة العين

نعاني نحن مرتادي طريق (الشويب - العين) قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية، وهذا الأمر يتكرر بوتيرة دائمة، على الرغم من وجود أجهزة ضبط السرعة في الطريق.

نناشد المسؤولين في شرطة العين النظر في هذا الأمر، لأن القيادة بهذا الشكل تمثل خطراً على حياة السائقين وحياة مستخدمي الطريق الآخرين.

(أبومحمد)

شرطة عجمان

نحن سكان في مناطق من عجمان، نطالب بتشديد إجراءات الضبط والعقوبة بحق سائقي سيارات الفان (الميني باص)، الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية، ما يسبب إرباكاً لمستخدمي الطريق.

ويشكل الانحراف المفاجئ والتنقل بين مسارات الشارع خطورة، بسبب ما تنطوي عليه هذه السلوكيات من تهور ورعونة شديدة واستهانة بالأنظمة المرورية.

نطالب المسؤولين في شرطة عجمان النظر في هذا الأمرن واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد له.

(مجموعة من السكان)

بلدية الفجيرة

نحن سائقو مركبات على طرق إمارة الفجيرة، ونعاني انتشار سلوكيات خاطئة على الطرق الداخلية والرئيسة، تتمثل في إلقاء مخلفات من نوافذ السيارة. وهذا سلوك يتنافى مع ضرورة المحافظة على نظافة الطرق، وضرورة التعامل مع المخلفات بطريقة سليمة بيئياً.

نناشد مركز بلدية الفجيرة فرض غرامات على هؤلاء السائقين، وتوعيتهم بضرورة التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

(أبوحمد)