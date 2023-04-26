على مكتب المسؤول

منتزه مبزرة

يشكو مرتادون لمنتزه مبزرة الخضراء بجبل حفيت في مدينة العين سلوكيات غير حضارية من قبل بعض زوار المنتزه، إذ يتركون مخلفاتهم من أكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية ومخلفات أخرى على المساحات الخضراء أو بالقرب من حاوية القمامة، وأحياناً يتركون المخلفات على المقاعد وعلى ممرات المشاة، دون مراعاة البيئة أو النظافة العامة، لذا أطالب الجهات المعنية بتخصيص مراقب مسائي لتوقيع عقوبات على غير الملتزمين بالنظافة أو من لا يضعون القمامة في حاويات المهملات، حفاظاً على المنظر الحضاري.

(أبوسلطان)

شرطة الفجيرة

يعاني مرتادون لطريق (البدية - دبا الفجيرة) قيادة فئة من الشباب دراجات نارية ودفع رباعي على الطريق دون ترخيص، إذ يسير بعضهم بسرعات جنونية وخطرة ويتسابقون في ما بينهم، والبعض الآخر يتجاوز بصورة خطرة بين المركبات، وتكثر هذه التصرفات في نهاية الأسبوع، وهذه التصرفات الطائشة تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة الفجيرة بالنظر في الأمر.

(أبوطارق)

شرطة العين

يعاني سكان في مدينة العين سلوكيات فئة من المراهقين يقودون الدراجات الكهربائية (السكوترات) فوق الأرصفة، ويكثر استخدامها في مركز المدينة وعند مركز كارفور الجيمي وأماكن أخرى، والمشكلة أنهم باتوا يزعجون المارة بسبب تصرفات طائشة والسير بسرعات عالية، بالإضافة إلى مزاحمتهم المركبات على طرق فرعية ورئيسة ما يؤدي إلى إرباك السائقين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة العين النظر في الأمر.

(أبومحمد)