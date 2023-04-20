توزيع 15 ألف وجبة إفطار على سائقي الأجرة في الشارقة

وزعت «أجرة الشارقة»، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، 15 ألف وجبة إفطار صائم، على سائقي أجرة الشارقة في مختلف المناطق العاملين فيها في الإمارة.

وقال المدير العام بالإنابة في أصول لحلول النقل، خالد الكندي، إن هذه المبادرة تأتي في شهر الخير، تحقيقاً لقيم العطاء والفضيلة المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات، التي تعكس قيم التسامح والبذل والجود والعطاء الإنساني التي رسختها القيادة في نفوس المواطنين والمقيمين على أرضها.

وأكد حرص «أجرة الشارقة» على تنظيم المبادرات المجتمعية على مدار العام، لافتاً إلى أن توزيع وجبات الإفطار يعد واحدة من أهم المبادرات التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية في تعميق مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني، وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين العاملين في «أجرة الشارقة»، ونشر روح الإخاء والمحبة بينهم، ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، بأن مشروع إفطار صائم من أهم مشروعات الحملة الرمضانية، حيث يجسد مبادئ التكافل الاجتماعي، ويعمق الشراكات بين الجمعية وسائر مؤسسات القطاع الحكومي والخاص التي ترغب في مشاركة الجمعية هذا العمل الجليل.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي تم إطلاقها من قبل «أجرة الشارقة

»، بالتعاون مع الجمعية، هي إحدى صور برامج مشروع إفطار الصائمين الذي تنفذه الجمعية في أكثر من 144 موقعاً للإفطار حول الإمارة، وتؤكد المبادرة على أهمية الشراكات الخيرية، وتفتح الباب أمام المؤسسات للقيام بالمسؤولية المجتمعية، خصوصاً أن شهر رمضان يتسم بالمبادرات العديدة التي تستهدف الفئات المستحقة، وذلك بتكاتف وتعاون الجميع من أفراد ومؤسسات.

وشارك في توزيع وجبات الإفطار اليومية عدداً من موظفي الجهتين، لضمان توزيع الوجبات بسلاسة وأمان على السائقين.