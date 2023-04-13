رخصة إفطار المريض في رمضان

تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سؤالين حول الصيام، أحدهما حول الترخيص للمريض بالفطر في رمضان، والثاني عن وجود نقطة دم على لثة الصائم.

وجاء في السؤال الأول، أن شخصاً يعاني مرض فقر الدم الحاد (ثلاسيميا- انيميا G6PD)، وتحدث له بعض حالات الصداع والإحساس بالدوخة والجفاف الشديد، نتيجة لنقص الدم في الجسم، وتكسر كرات الدم الحمراء، ويحتاج لأخذ دم من المستشفى في بعض الأحيان عند الحاجة.

- فهل يجب عليه الصيام يومياً، خصوصاً أنه استشار الطبيب، وقال إنه يحتاج إلى الغذاء والماء بشكل دائم، كما يوجد اصفرار واضح في وجهه وعينيه نتيجة هذا المرض، وخلال شهر رمضان الجاري، اضطر إلى الإفطار ثلاثة أيام متفرقة، نتيجة التعب والإرهاق، فهل عليه الصوم تعويضاً بعد رمضان، أو يُفطّر صائما؛ لأن الصيام يتعبه في بعض الأحيان؟

وجاء في الرد الشرعي الذي نشرته الدائرة على موقعها الإلكتروني، أنه لا يجب على السائل الصوم، لاسيما بعدما استشار الطبيب، وإخباره بأنه يحتاج إلى سوائل وغذاء لجسمه، تفادياً للجفاف ومضاعفة المرض، بل يكره له الصوم إن كان سيضعفه، ويحرم إن كان سيؤدي به إلى الهلاك.

وقد رخص الله له في كتابه أن يفطر بقوله: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}.

فإن شفاه الله من هذا الداء وجب عليه القضاء عند القدرة أياماً متتبعات أو متفرقات حسب استطاعته، وإن لم يُشْفَ وأصبح المرض مزمناً، سقط عنه الأداء والقضاء، ووجب عليه فدية إطعام مسكين مداً من غالب قوت البلد من الحبوب عن كل يوم.

وجاء في السؤال الثاني، أنه قبل ثلاثة أيام سقطت تلبيسة الأسنان الدائمة لدى شخص، وقبل أذان الفجر لاحظ بعض الاحمرار حول اللثة، وعند وضع المنديل تبين وجود نقطة دم.

وتمضمض بالماء والملح، وبقي أثر الدم بالمنديل، وذهب للعيادة وركّب التلبيسة، وتمضمض بالماء والملح احتياطياً، ولم يلاحظ عند وضع المنديل على الأطراف وجود أي شيء.

- فهل يجب عليه إعادة اليوم احتياطياً؟

وجاء في الرد الشرعي من الدائرة، أنه طالما أن السائل لم يبتلع الدم، ولم يعلم به أصلاً إلا بعد وضع المنديل، مع كونه شيئاً يسيراً جداً (نقطة دم)، وليس نزيفاً، فالظاهر أن الصيام صحيح، ولا حاجة لإعادة الصيام، أو فتح أبواب الوسواس على نفسه.