حكم صيام الأطفال والمصابين بالزهايمر

تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سؤالين حول صيام الأطفال، وصيام من فقد عقله بمرض مثل الزهايمر.

وجاء في الرد الشرعي، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلُمَ حكم صيامهم الندب، وكذلك صلاتهم وسائر عباداتهم، لما ورد في ذلك من أحاديث.

وجاء في الرد على السؤال الثاني، حول «صيام مريض الزهايمر»، أن العقل مناط التكليف، فإن كان مريض الزهايمر وصل إلى حد فقد عقله وعدم تمييزه بين الأشياء، فإنه يعد غير مكلّف شرعاً، لأن القاعدة الشرعية تقول: «إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب»؛ وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر». سنن أبي داود.

وبناءً على ذلك، فإن مريض الزهايمر حسب الحالة المذكورة غير مطالب بالصلاة ولا الصيام، ولا يجب عليه فدية الصيام حسب أحكام الشرع الحنيف.