على مكتب المسؤول

«تدوير»

تبذل شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة الكلاب السائبة في الإمارة، ولكنها تتكاثر بين المزارع، نتيجة ما تجده من اهتمام عابر بها، يبديه بعض الأشخاص بين وقت وآخر، من دون أن يفطنوا إلى الخطر الذي يكمن في وجودها قريباً من المساكن.

المطلوب أن يتكاتف الجميع في الإبلاغ عن الكلاب الضالة، لنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، لأن كثيراً من القاطنين في منطقتي القطارة والهيلي في مدينة العين يعانون وجودها قرب منازلهم، خصوصاً في ساعات الليل، لما يشكله من خطورة على الأطفال.

نناشد المسؤولين في شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

(أبوحسن)



شرطة الشارقة

يوجد في منطقة الشغرافة الثالثة في الشارقة منطقة مخصصة للمدارس الخاصة. ويلاحظ مستخدمو الطريق القريب من المدارس سير بعض الحافلات المدرسية على كتف الشارع أثناء بداية وانتهاء الدوام الدراسي، والقيادة على الطريق الترابي المحاذي للشارع بسرعات عالية، تتسبب في تطاير الأغبرة والحصوات الصغيرة على المركبات، علماً بأن الطريق يتكون من مسار واحد ذي اتجاهين. لذا نناشد المسؤولين في إدارة المرور في شرطة الشارقة تنظيم الحركة المرورية على هذا الطريق، ومخالفة المتجاوزين، حفاظاً على السلامة المرورية.

(أبوسالم)