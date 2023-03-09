سوق السبت في واحة العين يدعم المزارع الإماراتية

تدعم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المزارع الإماراتية والمشروعات الصغيرة وأصحاب الهمم من خلال استضافة «سوق المزارعين» في واحة العين كل يوم سبت، من الساعة الثالثة عصراً حتى منتصف الليل من الـ25 من مارس الجاري، وذلك ضمن فعاليات «سوق السبت» الذي يوفر وجهة عائلية تجمع مختلف فئات المجتمع والأصدقاء لصناعة أجمل الذكريات خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، واكتشاف مختارات من أفضل المنتجات الإماراتية، من الأزياء والمجوهرات والإكسسوار إلى المستلزمات المنزلية، علاوة على تجارب التسوق وفنون الطهي وسط الطبيعة الخلابة في واحة العين، المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو».

ويقدم «سوق المزارعين» قائمة متنوعة من منتجات المزارع الإماراتية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات الطازجة والعسل ومنتجات الألبان المُحضّرة باستخدام أجود المكونات المحلية، إضافة إلى حصاد الصيادين من سمك البلطي الطازج.

وتشارك في هذه الفعالية الأسبوعية مزارع عبدالله النعيمي وعبدالله البلوشي وخالد النيادي وحصة البلوشي، الأعضاء في «نادي أبوظبي الزراعي»، إلى جانب عدد من المزارع العضوية لأصحاب الهمم.

ويشكل السوق مساحة مجتمعية تتيح للزوار فرصة التواصل مع المزارعين، والحصول على منتجات طازجة عالية الجودة تقدمها أفضل المزارع المحلية، بما فيها مزرعة لايم.

وتبلغ رسوم الدخول 10 دراهم للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و11 عاماً، و20 درهماً للزوار فوق 12 عاماً.

والدخول مجاني للأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل، وكذلك لأصحاب الهمم.