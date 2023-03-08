على مكتب المسؤول

شرطة المدام

يبدي كثير من المشاة نوعاً من اللامبالاة عند عبور طريق المدام – الذيد، إذ يتجاهلون الأماكن المخصصة لهم، ويصرون على عدم استخدام الإشارات الضوئية، وعدم التأكد من خلو الشارع من المركبات، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر.

نناشد شرطة المدام تشديد الرقابة، ومخالفة مجتازي الطرق من غير الأماكن المخصصة للعبور، وتنفيذ حملات توعية للمشاة توضح لهم خطورة العبور العشوائي، الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لحوادث الدهس. (أبوعلي)

بلدية الفجيرة

تزدحم المركبات على الطريق الواقع في منطقة البدية، التابعة لإمارة الفجيرة، يومياً، بسبب أعمال الصيانة التي تجرى للطريق، خصوصاً في ساعات الذروة ومواعيد التوجه إلى العمل، حيث تتباطأ حركة السير، ما يؤدي إلى تكدس المركبات.

الرجاء من المسؤولين في بلدية الفجيرة وضع حلول عاجلة، لتخفيف الازدحام والاختناق المروري. (أبوذياب)

بلديات الدولة

تنتشر الحيوانات السائبة، لاسيما الجمال والمواشي (البقر والماعز)، في كثير من الطرقات الخارجية والداخلية، مسببةً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، ومهددة بوقوع حوادث مرورية، خصوصاً في ساعات الليل، ما يؤكد ضرورة سن تشريعات تلزم بها بلديات الدولة ملاك الحيوانات بعدم تركها ترعى على أطراف الطرق، دون رقابة مباشرة منهم. (أبوأحمد)