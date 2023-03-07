على مكتب المسؤول

«داماك»

يعتبر مشروع داماك هيلز 2 في دبي من المشروعات الإسكانية المهمة، ولكن الطريق الممتد من شارع القدرة باتجاهه يشهد اكتظاظاً بالمركبات، خصوصاً في الفترة المسائية، إذ يركن كثيرون سياراتهم على جانب الطريق، بغية الاستمتاع بمناظر الكثبان الرملية، ومما يزيد الربكة المرورية العبور المفاجئ لأشخاص من جانب إلى آخر.

لذا نناشد المسؤولين النظر في هذا الأمر.

«أبوفادي»

إدارات المرور

ندعو إدارات المرور بالدولة إلى تفعيل مخالفة «قيادة المركبة ببطء في الشوارع الرئيسة»، خصوصاً الشوارع التي تزيد السرعات فيها على 100 كيلومتر في الساعة، لأن بعض السائقين يقودون مركباتهم ببطء شديد، ويتسببون في تكدس المركبات خلفهم.

والأرجح أن غالبيتهم يكونون منشغلين بالهاتف

أو بالحديث مع ركاب السيارة الآخرين.

«أبوعامر»



شرطة دبي

نعاني نحن مرتادي طريق الفقع - دبي من وجود بقايا إطارات متناثرة على طول الطريق، خصوصاً في الجزء من الشارع، المقابل لمنطقة أم الدمن في دبي.

ويشكّل انفجار الإطارات مؤشراً إلى إهمال بعض السائقين صيانة مركباتهم، خصوصاً الإطارات، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو في معظم فصول السنة، لذا نناشد المسؤولين في شرطة دبي بإيجاد حل للمشكلة.

«أبومحمد»