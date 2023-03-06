على مكتب المسؤول

شرطة دبي

يعاني مستخدمو الطريق الواقع بين شارع الميدان، باتجاه حديقة بحيرة القوز في دبي، وجود ازدحام شديد يومياً، خصوصاً في الفترة الصباحية، حيث تتوقف الحركة على الدوار، أو تتباطأ، على الرغم من وجود حلول وخطط مستقبلية وضعتها الجهات المعنية تتضمن توسيع الطريق وإنشاء جسور لتسهيل الحركة المرورية.

نرجو من المسؤولين في «مرور دبي» وضع حلول مؤقتة لتخفيف الازدحام، خصوصاً أن الطريق يتصل بمنطقتي ند الشبا وميدان، وهما منطقتان شديدتا الكثافة السكانية، حيث تتكدس المركبات في طريق ذهابهم لأعمالهم صباحاً، بصورة يومية.

سكان من «ند الشبا»



شرطة الشارقة

تتواصل مشكلة القيادة العشوائية لسائقي الدراجات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية في الشارقة، على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تجريها الجهات المعنية.

واللافت أن غالبية قائدي الدراجات لا يلتزمون بقواعد السير، خصوصاً عند الانعطاف إلى اليمين أو اليسار، أو التوقف المفاجئ، وهو ما يتسبب في إرباك سائقي السيارات، وقد ينجم عنه وقوع حوادث مرورية.

نناشد شرطة الشارقة تشديد العقوبة وفرض غرامات وتحرير مخالفات مرورية لقائدي الدراجات في حال عدم الالتزام بقواعد السير، لتجنب سلوكياتهم الخطرة.

(أبوأحمد)