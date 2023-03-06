ضبط 14 متسوّلاً و149 بائعاً متجولاً في منطقة نايف

أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، اللواء جمال سالم الجلاف، نجاح مركز شرطة نايف في تعزيز جهود الأمن والأمان والحد من الجريمة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق المركز، منذ إطلاقه مبادرة «التحدي الصفري» بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، نسبة 97.6% معلومية للقضايا المُقلقة، ومعدل استجابة للحالات الطارئة بلغ 1.41 دقيقة. وأتاحت المبادرة ضبط 14 متسوّلاً، و149 بائعاً متجولاً.

وقال الجلاف إن النتائج أظهرت مدى قوة الأداء الشرطي لمراكز الشرطة، خصوصاً أن منطقة نايف تُعد من أهم المناطق التجارية والسياحية في دبي لموقعها الجغرافي المميز الذي يجمع عبق الماضي وازدهار المستقبل، وتوافد المتسوقين والزوّار والسيّاح إليها من مختلف المناطق.

جاء ذلك خلال تفقد الجلاف مركز شرطة نايف، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع الجلاف، خلال جولته، على النتائج المتعلقة بالمركز وإحصاءات قسم المناوبة والتسجيل المروري والجنائي خلال العام الماضي، التي تضمنت إحصائية تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية.

ووفقاً للإحصاءات لم تسجل أي حالة وفاة بسبب حوادث السير في منطقة نايف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبلغ معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من سكان منطقة الاختصاص صفر%.

كما اطلع الجلاف على مبادرة الفرق الأمنية، التي نتج عنها ضبط 153 مطلوباً، و655 مخالفاً، و14 متسوّلاً، و149 بائعاً متجوّلاً.