على مكتب المسؤول

بلدية المدام

نحن سكان في منطقة المدام بالشارقة، نعاني طفح مياه الصرف الصحي بين البنايات السكنية والمحال التجارية، قرب دوار المدام، نتيجة انبعاث الروائح الكريهة، التي تتسلل إلى البيوت والمحال التجارية، خصوصاً في الفترة المسائية.

نناشد المسؤولين في بلدية المدام معالجة هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، خصوصاً أنها موجودة منذ شهر تقريباً. (سكان من المنطقة)

شرطة الذيد

يرصد روّاد لسوق السمك في منطقة الذيد في الشارقة، انتشار ظاهرة التسوّل في الآونة الأخيرة من جنسيات مختلفة، خصوصاً عند مواقف السيارات الخاصة بالسوق.

ويحاول هؤلاء استعطاف الآخرين من خلال حملهم وصفات طبية وأوراقاً، وزعمهم عدم قدرتهم على مواكبة متطلبات الحياة، على الرغم من وجود قنوات رسمية تقدم المساعدات للفئات المستحقة والمحتاجة.

نطالب إدارة التحريات في شرطة الذيد بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، وعمل حملات توعية لتحذير الأفراد من التعامل مع المتسولين. (أبوسالم)

بلدية الشارقة

تنتشر الغربان حول المنازل والأماكن العامة في منطقة سمنان بالشارقة، بشكل كبير، ما يسبب إزعاجاً كبيراً للسكان بسبب أصواتها المزعجة، وخوف الأطفال من مغادرة المنازل، لاعتقادهم بأنها ستهاجمهم. كما أن الغربان تقوم أحياناً بدخول المنازل، وتسرق الطعام. أرجو من بلدية الشارقة مكافحة انتشارها، حفاظاً على السلامة العامة. (أبويوسف)