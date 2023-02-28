«قضاء أبوظبي» تنجز 300 ألف إعلان قضائي باستخدام التقنيات الحديثة

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من إنجاز نحو 324 ألفاً و479 إعلاناً قضائياً لأطراف الملفات القضائية خلال العام الماضي، منها ما يقارب 300 ألف إعلان قضائي باستخدام التقنيات الحديثة، محققة تقدماً ملموساً اعتماداً على البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدائرة.

يأتي ذلك، في إطار حرص الدائرة على تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، من خلال الاستفادة من التطور التقني وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأوضحت الدائرة أنها تطبق منظومة متكاملة ومتطورة للإعلانات القضائية بحيث يتم إنشاء إعلانات الأطراف بصحف الدعاوى تلقائياً من قبل الدائرة دون الحاجة لتقديم طلبات من قبل المتعاملين، وفي حال حاجة المتعامل لإجراء إعلان خاص في أي مرحلة من مراحل التقاضي فإنه يمكنه تقديم طلب الإعلان وسداد رسومه عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل النصية.

وأشارت الدائرة إلى أن تعديلات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وإجراءات العمل الداخلية لدائرة القضاء في أبوظبي، قد أسهمت في أن يصبح الإعلان القضائي أكثر فاعلية بالاعتماد على البنية التحتية الحديثة، وهو الأمر الذي اختصر الوقت والجهد على المتقاضين، وسهل لهم الوصول إلى معاملاتهم، حيث أنجزت الدائرة العام الماضي نحو 300 ألف إعلان بالتقنيات الحديثة منها 199 ألفاً و373 بالاتصال، و91 ألفاً و998 عبر الرسائل النصية، 5299 عبر البريد الإلكتروني، و2877 إعلاناً من خلال الإعلانات بالنشر عبر الموقع الإلكتروني.

يُذكر أن الإعلان القضائي يُعد وسيلة رسمية لإشعار الأطراف بالملفات القضائية للتمكن من السير في إجراءات التقاضي بما يحقق قضاء عادلاً ناجزاً للمتقاضين.