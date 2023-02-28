على مكتب المسؤول

بلدية العين

تعتبر مدينة ألعاب الهيلي في مدينة العين أول منتزه ترفيهي في الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي، إذ افتتحت في منطقة الهيلي عام 1985، وهي متنفس عائلي، إذ تتميز بوجود ألعاب تناسب جميع الأعمار. أقترح على بلدية العين إعادة تخطيطها وتطويرها بما يتناسب مع المقاصد الترفيهية الحديثة، لجعلها مقصداً سياحياً رائداً قادراً على منافسة الأماكن السياحية الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي.

(أبوعلي)

وزارة الاقتصاد

من الطبيعي أن تختلف أسعار المنتجات والسلع الغذائية التي تُباع في محال التجزئة الصغيرة ومراكز التسوق، تبعاً لموقعها وكلفة تشغيلها. لكن أسعار السلع التي تباع في محطات البترول مبالغ فيها، وكثير منها يباع بضعف السعر الذي تباع به في الأماكن الأخرى. لماذا لا يكون هناك أسعار مقاربة للأسعار الموجودة خارج المحطات؟ نأمل من المسؤولين في وزارة الاقتصاد اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

(أبوحامد)