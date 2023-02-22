على مكتب المسؤول

دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة

تتوزّع الجوامع والمساجد الكبيرة على مستوى مدينة الشارقة، ويقوم عليها أئمة ومؤذنون تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، لينعم المصلون والسكان المحيطون بها بصوت الأذان أو قراءة القرآن أثناء تأدية الصلوات.

في المقابل، هناك مصليات صغيرة، يبنيها فاعلو خير من الكرفانات (خصوصاً في منطقة القاسمية) ويعينون لها المؤذن والإمام، لتنطلق منها الميكروفونات بأصوات أشخاص لا يجيدون قراءة القرآن، ويرتكبون كثيراً من الأخطاء في اللغة والتلاوة.

نطالب المسؤولين في الدائرة بتكثيف الرقابة على هذه المصليات، واختبار القائمين عليها قبل تعيينهم.

(مصطفى محمود)



شرطة عجمان

يعتبر كورنيش عجمان، الممتد باتجاه الشارقة، من الأماكن السياحية التي تجذب السياح من داخل الإمارة وخارجها. وهو يشهد تنظيم فعاليات وأنشطة لافتة، تجذب كثيراً من العوائل.

لكن الملاحظ، أخيراً، قيادة بعض الشباب درّاجات نارية على الشارع الممتد باتجاه كورنيش الشارقة، وغالبيتها غير مرخصة (لأنها لا تحمل لوحات أرقام)، وتصدر ضجيجاً مزعجاً. وتُجرى أحياناً سباقات بين قائدي الدراجات، مما يُشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، ويربك سائقي المركبات.. نناشد المسؤولين في شرطة عجمان معالجة هذه المشكلة.

(أبورائد)