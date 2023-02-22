ورشة حكومة دبي تنظم الملتقى السنوي للموظفين

نظمت ورشة حكومة دبي أخيراً، في مكتبة محمد بن راشد الملتقى السنوي لموظفيها، بحضور المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، فهد أحمد الرئيسي، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل، إضافة إلى الاحتفاء بإنجازاتهم وتكريم المتميزين منهم، فضلاً عن إبراز إنجازاتهم ومساهماتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للورشة. وجرى تنظيم الملتقى.

وثمّن الرئيسي جهود الموظفين المتواصلة وإسهاماتهم في تطوير العمل في الورشة، مشيراً إلى أن ورشة حكومة دبي تتميز ببيئة عمل متنوعة ثقافياً وتشجع على نقل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات.

ولفت إلى أن العنصر البشري يُعد من أهم العناصر التي تستند إليها الورشة في أعمالها ومسيرتها التنموية، مؤكداً أن الملتقى السنوي يهدف إلى تعزيز التواصل وتقوية روح العمل الجماعي بين الموظفين انطلاقاً من إيمان الورشة بأهمية العنصر البشري الذي يحتل مكانة محورية نحو تحقيق رسالتها المنشودة.

وقال الرئيسي: «نهدف باستمرار للوصول إلى مستوى متميز من الأداء والإنتاجية والعمل الاحترافي من أجل تحقيق رؤيتنا».